FOTO: Katera jo je nosila bolje?

Igralka Lupita Nyong'o je Guccijevo zeleno obleko nosila v Cannesu leta 2015. (Foto: AP)

Dvojčici v modnem slogu, bi lahko lahko komentirali dejstvo, da se je noseča pevkazdaj na rdeči preprogi pojavila v enaki zeleni obleki znamke Gucci kot že maja leta 2015 v Cannesu oskarjevka

Mehiško-kenijska lepotica je začarala fotografe pred slabima dvema letoma na deči preprogi tamkajšnjega filmskega festivala, sicer pa gre za kreacijo, ki je vredna okoli 24,5 tisoč evrov in je iz svile in šifona.





�dc9a�dc9a�dc9a A post shared by Beyoncé (@beylite) on Mar 6, 2017 at 7:37am PST

Beyonce je obleko malce prilagodila, da se podaja njeni nosečniški liniji in je tako dosegla popoln videz, 34-letna Lupita pa je dosegla grandioznost ob sicer svoji sloki in vitki postavi. Zvezdnica filma 12 let suženj je svoj videz kronala z lasmi, spetimi v figo, Beyonce pa z velikanskimi uhani in svojo klasično-elegantno "levjo" pričesko.



Kateri, menite, se obleka bolje poda?