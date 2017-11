FOTO: Lepotici Meghan in Kate imata enak okus – kateri se bolj podajo čipke?

Vojvodinja Cambriška je z izbiro obleke na javni prireditvi znova dokazala, da ni kot običajne nosečnice, saj se kljub trebuščku, ki raste pod njenim srcem, rada elegantno opravi in pokaže svoj okus za modo. Tokrat je na gala prireditvi v čast otrokom in družinam The Anna Freud national centra izbrala čipkasto dizajnersko obleko Diane Von Furstenberg, ki jo je nosila že leta 2014, ko je bila noseča s princeso Charlotte. V elegantni črni obleki, ki sega do tal, je pokazala le obris nosečniškega trebuščka.

A post shared by HELLO! US (@hellomagus) on Nov 7, 2017 at 1:39pm PST

Kate Middleton, ki s princem Williamom aprila pričakuje tretjega otroka, je znana po recikliranju, saj je svoje najljubše modne kose nosila že večkrat. A vojvodinja Cambriška ni edina v družini, ki je že smuknila v kreacijo Diane Von Furstenberg. Podobno obleko, le da krajšo in v mornarsko modrem odtenku, je na rdeči preprogi nekega dogodka že leta 2012 nosila tudi njena bodoča svakinja oziroma dekle princa Harryja – Meghan Markle. A Marklova obleke ni tako oboževala oziroma ji videz, ki ga ustvarja čipkasta obleka, ne ustreza. "Kupila sem črno in temno modro različico obleke, a bila je preveč ozka in prekratka, moji lasje so bili preveč sijoči, zaradi vsega skupaj sem se morala preveč truditi in nisem bila sproščena," je slog, ki spremljala kreacijo, kritizirala Meghan.

Kateri bolje pristaja obleka Diane Von Furstenberg oziroma stil zarita? (Foto: AP)

Kate je pokazala, da se počuti odlično, ko je klepetala z gosti in s črno obleko ter z ročno torbico spretno skrbela, da njen trebušček ne bi bil v središču pozornosti. Čipkasti obleki je Kate dodala par bleščečih uhanov in opazno zapestnico. A fotografom jo je kljub temu uspelo uloviti z vseh možnih zornih kotov, ko se je na dobrodelni prireditvi družila s podporniki nacionalnega centra za pomoč otrokom in družinam Anna Freud.

Vojvodinja Cambriška in princ Harry sta v zadnjem letu s skupnimi močmi naredila veliko za ozaveščanje o duševnem zdravju in tako pomagala številnim, posledice njune kampanje so tako že vidne, mnoge z duševnim zdravjem povezane teme pa na ta račun postajajo destigmatizirane, saj ljudje on njih govorijo in vedo, kako in kje poiskati pomoč. Kate se zavzema zlasti za dobro duševno zdravje mater, saj je od tega, zlasti v zgodnjem otroštvu, odvisno tudi zdravje otrok.

Catherine je na dogodku med drugim pohvalila 11-letnega dečka Terella Llewellyna iz zahodnega Londona, ki po pomoči centra lahko spet obiskuje običajno šolo. "To, da center podpira in se za njegovo dejavnost zanima vojvodinja Cambriška, je naredilo zelo veliko razliko. Čudovito je. Veliko otrok je še v Londonu, ki bi jim pomoč prišla prav," je Kate pohvalil njegov oče Wayne Llewellyn.