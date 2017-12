Številni svetovni zvezdniki si bodo to leto zapomnili tudi po tem, da so postali starši. Zagotovo pa je bila najbolj odmevna novica, da je nekdanji zagrizeni samec, igralec George Clooney, postal očka dvojčkoma, dvojčka je povila tudi pevka Beyonce ter nekdanja teniška igralka Anna Kournikova. In kateri znani obrazi so se še razveselili joka novorojenčkov?