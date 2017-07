FOTO: George in Charlotte s svojo radovednostjo spet navdušujeta

Britanski princ William, vojvodinja Kate, princ George in princesa Charlotte. (Foto: AP)

Štiriletni George in dveletna Charlotte sta radovedno gledala skozi okno letala, ko so pristali na letališču v Varšavi. Britanski princ William je namreč s soprogo vojvodinjo Kate, princem Georgeom in princeso Charlotte prispel v Varšavo na petdnevno evropsko turnejo. Kot so sporočili iz Kensingtonske palače, se bosta najmlajša člana kraljeve družine ta teden udeležila kar nekaj dogodkov. To je že drugi uradni obisk v tujini za mladega princa in princeso. Lani sta se namreč udeležila obiska v Kanadi, kjer sta navdušila vse prisotne.

Na ulicah poljske prestolnice so se že – kljub slabemu vremenu, zbrali številni oboževalci kraljeve družine, ki so spremljali prihod v predsedniško palačo.

Fotogalerija (8)















Obisk sicer ni uradno vezan na diplomatske odnose med Veliko Britanijo in Evropsko unijo, vendar so ga britanski mediji poimenovali "brexit diplomatska turneja". Britansko odločitev o izstopu iz EU so namreč budno spremljali tudi na Poljskem, saj skoraj milijon Poljakov živi na Otoku.

William in Kate imata za petdnevno diplomatsko turnejo načrtovanih kar nekaj aktivnosti, bolj ali manj povezanih z zgodovino. S poljskim predsednikom in soprogo si bodo ogledali muzej Varšavske vstaje in nekdanje koncentracijsko taborišče Stutthof v bližini Gdanska. V Gdansku si bosta ogledala še ladjedelnico, rojstni kraj poljskega gibanja Solidarnost, ki je igralo pomembno vlogo v zrušitvi komunističnega režima.

Družina bo nato v sredo zvečer odpotovala v Nemčijo, kjer jih pričakujejo v Berlinu, Heidelbergu in Hamburgu. V Berlinu jih bo sprejela nemška kanclerka Angela Merkel, obisk pa bodo nadaljevali z ogledom Brandenburških vrat ter berlinskega spomenika žrtvam holokavsta in muzeja. Princ William bo v počastitev rojstnega dneva kraljice Elizabete II. v Varšavi in Berlinu organiziral slavnostni sprejem za izbrane goste.