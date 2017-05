FOTO: Hladno presenečenje za razgaljeno zvezdnico

32-letna pop zvezdnica Katy Perry si je privoščila oddih od natrpanega delovnega urnika in se s prijateljicami odpravila v mehiški Cabo San Lucas. Znova samska pevka se je očitno zelo sprostila, saj je ves čas nasmejana in razigrana.

Pevka je na Instagramu objavila galerijo, ki prikazuje neposrečeno foto seanso - s prijateljicami so želele narediti zapeljivo fotografijo, na kateri sproščeno ležijo ob morju in srkajo pijačo, pri tem pa jih je presenetilo morje. Med poziranjem jih je namreč zalil val, a kot kaže, jih je to le še bolj zabavalo, saj so izbruhnile v smeh.

A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on May 10, 2017 at 10:46pm PDT

Pevka se je marca razšla z igralcem Orlandom Bloomom, a oba vztrajata, da je šlo za prijateljski razhod. "Prijatelja sva, vse je dobro. Odrasla sva," je za britansko izdajo revije Elle povedal igralec.

Katy je nedavno izdala novo pesem Bon Appétit, po štiriletnem premoru pa pripravlja tudi novo ploščo.