FOTO: Melania Trump praznuje 47. rojstni dan

Melania Trump se je 26. aprila 1970 rodila v Sevnici kot Melanija Knavs. Pri rosnih 16 letih je začela svojo manekensko kariero, pri 18 letih pa je že podpisala pogodbo z milansko modno agencijo.

Glamurozna manekenka si je na začetku kariere spremenila ime v Melanio Knauss, večino časa pa preživela na relaciji Pariz–Milano. Njena kariera se je strmo vzpenjala, kmalu je delala z najbolj priznanimi fotografi in se pojavila v prestižnih modnih revijah, kot so Vogue, Harper’s Bazaar, GQ in New York Magazine.

Leta 1996 se je ustalila v New Yorku, čez dve leti pa je na zabavi po newyorškem tednu mode spoznala milijarderja Donalda Trumpa – svojega bodočega moža. Že tako izjemno uspešno modno kariero je nadgradila še z vstopom v najvišjo ameriško smetano. Melania in Donald sta se poročila leta 2005, leto pozneje se jima je rodil sin Barron, ki je najmlajši od Trumpovih petih otrok.

V soboto bo minilo 100 dni, odkar je Melania prva dama, v tem času pa še vedno ostaja nekakšna uganka javnosti, saj se ne pojavlja veliko v javnosti. Niti ne živi v Beli hiši, temveč še vedno v Trump Towerju v New Yorku, kjer čaka, da Barron konča šolsko leto. Čeprav se v javnosti pojavlja redko, poskrbi, da kadar se, vse pusti brez diha, saj je vedno nadvse elegantna in čudovita.

Kako bo Melania preživela svoj posebni dan, še ni jasno, a zagotovo ji ne bo manjkalo prestižnih daril. V zgornji galeriji poglejte njeno pot od uspešne manekenke do prve dame ZDA.