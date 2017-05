FOTO: Na slavnostni premieri blestela

Vsebina filma Kralj Artur: Legenda o meču



Arturju (Charlie Hunnam) v otroških letih ubijejo očeta in krone se dokoplje njegov stric Vortigern (Jude Law). Oropan tistega, kar mu pripada po rojstvu, in brez pravega vedenja o tem, kdo sploh je, Artur odrašča v zakotnih ulicah mesta. A ko iz kamna potegne meč, se njegovo življenje obrne na glavo, in soočiti se mora z lastno dediščino.



V rokah režiserja Guya Ritchieja je zgodba dobila sodobno ostrino, Artur pa, še ne kralj, je pridanič, ki mora odkriti lastno usodo, čeprav se bojuje proti monarhiji, ki bi ji moral vladati. ''Po mojem najboljše pripovedi junaka popeljejo na popotovanje, ki presega njegove omejitve in mu omogoči, da se iz svoje najosnovnejše nravi povzpne v nekoga, ki si zasluži več,'' pravi Ritchie, ki je režiral po scenariju, ki ga je na podlagi zgodbe Davida Dobkina in Jobyja Harolda spisal s Haroldom in Lionelom Wigramom.

Film Kralj Artur: Legenda o meču, kjer v glavni vlogi blesti Charlie Hunnam, prihaja v slovenske kinematografe 11. maja.

