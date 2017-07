FOTO: Nasmejana Lindsey očarala v srebrnem

32-letna smučarsko šampionko Lindsey Vonn sicer bolj povezujemo z zlato barvo zaradi njenih vrhunskih rezultatov, tokrat pa je očarala v srebrnem. S partnerjem Kenanom Smithom se je odpravila v med zvezdniki zelo priljubljeno losangeleško restavracijo Craig's, v kratki majici pa razgalila svoj izklesan trebušček in pritegnila mnogo pogledov.

Športnica je nosila modne kavbojke in srebrne elegantne čevlje, ki so se povsem ujemali z majico, svoj stajling pa je dopolnila še s torbico in dokazala, da ima tudi izjemen smisel za modo.

Vrhunska športnica je sicer v ljubezni manj uspešna kot na belih strminah, za njo je propadli zakon s smučarjem Thomasom Vonnom in odmevna dvoletna zveza s Tigerjem Woodsom.

Lani oktobra je povedala, da sta s Tigerjem še vedno prijatelja, a da je odnos z njim težek zaradi tega, ker sta vedno pod drobnogledom javnosti: "Zelo težko je. Ko sva se razšla, ko sva bila par, vse je bilo zelo težko. Počutila sem se kot zlata ribica v okrogli posodi, vsi te gledajo in obsojajo, komentirajo, kaj mislijo, da je prav ali narobe … to je zelo težko."

"A sem zaradi tega tudi močnejša. Zdaj lahko odmislim ves hrup in mnenja drugih, in iskreno – resnično ni pomembno, kaj mislijo drugi, dokler si sreče," je dejala. In kaže, da je vendarle našla srečo s Keananom, s katerim sta zvezo razkrila novembra lani.