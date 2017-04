FOTO: Ne le na smučišču, Lindsey Vonn osupljiva tudi na rdeči preprogi

Revija Time vsako leto izda seznam 100 najbolj vplivnih ljudi na svetu, ob tem pa v New Yorku priredi gala dogodek v njihovo čast. Kakor pretekla leta so se tudi letos na seznamu znašli predsedniki in premierji, direktorji in zvezdniki, prav tako pa tudi tisti manj znani, ki so svet zaznamovali s svojimi izumi, ambicijami, in rešitvami do zdaj nerešljivih težav.

Med zvezdniki je ta čast doletela Blake Lively in njenega moža Ryana Reynoldsa, Mio Farrow, Margot Robbie, Ashley Graham, Violo Davis, Demi Lovato, Johna Legenda, Emmo Stone, Eda Sheerana, Jamesa Cordena, Ivanko Trump in mnoge druge.

V zgornji galeriji poglejte, kako so se zvezdniki odrezali na rdeči preprogi.