FOTO: Njena "obleka" le nit in 85.000 biserčkov

New York, 02.05.2017, 14:22 | J.S.

Na takšnem dogodku, kot je Met Gala, je težko izstopati, a 21-letna manekenka Kendall Jenner je vseeno prekosila konkurenco in poskrbela, da so bile vse oči uprte vanjo. Prosojna obleka modne hiše La Perla je bila narejena le iz niti in 85.000 ročno pobarvanih biserčkov, ki jo je 160 ur izdelovalo 26 mojstrov iz petih različnih mest.