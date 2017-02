FOTO: Njene kopalke so imele 'težko' nalogo

23-letna Charlotte McKinney, ki prihaja iz Floride, se po napornih mesecih te dni sprošča na domačih plažah Miamija.

Manekenka, ki je postala igralka, si oddih več kot zasluži. Letos jo bomo namreč lahko videli kar v treh filmih, vključno s težko pričakovano Obalno stražo.

V zasebnem življenju nosi – če je to mogoče – še bolj drzne kopalke kot v tej filmski predelavi kultne nadaljevanke.

Na plaži je svojo, že skoraj nerealno popolno postavo, razkazovala v črnih kopalkah, ki so komaj zadrževale njeno bujno oprsje.

Zvezdnica je neverjetno fotogenična. (Foto: FameFly)

Seksi blondinka je bila kot prikaz iz sanj. Tudi sproščeno poležavanje ob plaži je pri njej videti kot poziranje za modno snemanje, saj je paparaci niso ujeli niti v eni nelaskavi pozi, pa ni videti, da bi se posebej trudila za to.

23-letnico je med zvezde izstrelil oglas za verigo hitre prehrane, ki so ga leta 2015 predvajali med najbolj gledanim ameriškim prenosom – Super Bowlom. Slavni producent resničnostnih šovov (med drugim tudi šova družine Kardashian) Ryan Seacrest ji je ponudil svoj resničnostni šov, a ga je v odločno zavrnila. "Ni šans! Hočem, da moja kariera traja dolgo časa. Raje trdo delam in gradim in izboljšujem nekaj, kot da zdrvim v neko zadevo in izpadem neumno," je povedala za revijo GQ.

Njene sproščene poteze so takšne, za katere bi morale tudi vrhunske manekenke narediti več ponovitev, da bi fotografije uspele. (Foto: FameFly)

Zase sicer pravi, da je drugačna od večine deklet – da ne nosi modrca in ličila odstrani takoj, ko opravi s službenimi obveznostmi. "Takoj si odstranim umetne trepalnice in razmršim lase. Nisem takšno dekle. In mislim, da se zato fantje tako dobro razumejo z mano," je dejala. Prepričana je, da jo imajo moški radi, ker je za razliko od drugih manekenk "resnična". Mislite, da je to res pravi razlog njihove naklonjenosti?

Narava jo je obdarila s košarico H. A pravi, da svojih neverjetnih oblin ni vedno oboževala. "Seveda, deležna sem bila veliko več pozornosti od fantov, nisem pa imela prijateljic. Mnogi so zmerjali z lajdro," je povedala za revijo Ocean Drive.