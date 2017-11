FOTO: Noseča Kate vihtela teniški lopar

Noseča Kate obvlada vihtenje teniškega loparja. (Foto: AP)

Ljubiteljica športa Kate Middleton je letos postala tudi uradna pokroviteljica teniškega turnirja Wimbledon. Čeprav vojvodinje ne vidimo pogosto na teniških igriščih, ampak običajno na tribunah, je tokrat obiskala Nacionalni teniški center, kjer se je udeležila dogodka Tennis for Kids (Tenis za otroke), na katerem je v družbi otrok, starih od pet do osem let, vihtela teniški lopar. To je zanjo prvi samostojni javni nastop, potem ko so iz Kensingtonske palače 4. septembra sporočili, da je Kate znova noseča.

35-letnica je večerno obleko zamenjala za elegantna črno-bela oblačila (kraljevska različica športnih oblačil) in bele športne copate. Med igranjem je bila ves čas nasmejana in tako je znova dokazala, da je kljub kraljevemu nazivu vojvodinja Cambriška zelo preprosta in dostopna.

Vojvodinja Cambriška ima na svojem podeželskem domu Anmer Hall v Norfolku tudi teniško igrišče. Decembra lani je postala pokroviteljica združenja Lawn Tennis Association in tako je prevzela vlogo kraljice Elizabete II. Slednja je bila na tem položaju 64 let.

Po Kateinih stopinjah bo, kot kaže za zdaj, šel tudi njen prvorojenec, štiriletni George. Po maminih besedah je trenutno zelo navdušen nad žogo in jo na vsak način želi udariti, ampak ima pri teh letih še nekaj težav.