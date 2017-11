FOTO: Nova miss Universe je 22-letna Južnoafričanka

V Las Vegasu so že 66. okronali novo miss Universe. Pred finalnim večerom so vse lepotice morale opraviti intervjuje, nato pa so pred začetkom prenosa opravile še izhode v kopalkah in večernih oblekah. Na začetku prireditve so imenovali 16 polfinalistk, nato pa izmed njih izbrali 10 tistih, ki so se nadaljnje prestavile v kopalkah, večerni toaleti, in prestale še finalno izpraševanje.

Top 10 so bile predstavnice Venezuele, ZDA, Filipinov, Kanade, Južne Afrike, Španije. Brazilije, Kolumbije, Tajske in Jamajke. Pet končnih finalistk pa: Kolumbijka Laura Gonzalez, Jamajčanka Davina Bennett, Tajka Maria Poonlertlarp, Venezuleka Keysi Sayago, Južnoafričanka Demi-Leigh Nel-Peters.

Žirijo je najbolj prepričala 22-letna Južnoafričanka Demi-Leigh Nel-Peters. Druga spremljevalka je postala miss Jamajke Davina Bennett, prva pa Kolumbijka Laura Gonzalez.

Med 92 lepoticami je žirijo najbolj prepričala 22-letna Demi-Leigh Nel-Peters. (Foto: AP)

Novi miss je prestižno krono predala Francozinja Iris Mittenaere, ki je ta naziv osvojila lani.

Prireditev je seveda vodil legendarni Steve Harvey, ki se je spet pošalil iz incidenta, ki se je zgodil pred dvema letoma, ko je po nesreči razglasil napačno zmagovalko. "Bojte se, zelo se bojte," je dejal, preden je prebral ime zmagovalke.

22-letna zmagovalka je sodnike očarala s pametjo, lepoto in karizmo. V končnem krogu intervjujev je Harvey tekmovalke vprašal: "Na katero svojo lastnost ste najbolj ponosne in kako jo boste izkoristile kot miss Universe?"

Nel-Petrsova je prepričala z odgovorom: "Kot miss Universe moraš biti ponosna nase kot na posameznika. Miss Universe je ženska, ki je premagala mnogo strahov, in je zaradi tega zmožna, da pri premagovanju strahov pomaga drugim ženskam. Ona je ženska, ki je nikdar ne moreš prositi ali od nje zahtevati preveč, in to je točno to, kar sem jaz."

22-letnica je pred kratkim diplomirala iz poslovnega menedžmenta.

Med 92 lepoticami z vsega sveta, ki so se potegovale za laskavi naziv, je bila tudi naša Ptujčanka Emina Ekić, ki se nam je pred kratkim javila iz Las Vegasa in opisala, kako so videti naporni dnevi tekmovalk.