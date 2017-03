FOTO: Nova rdeča preproga, novi spodrsljaji

Čeprav so glavne glasbene nagrade, grammyji, že podeljeni, to ne pomeni, da je sezone podeljevanja nagrad konec. V Los Angelesu so podelili nagrade iHeartRadio, glasbene nagrade, ki jih podeljuje istoimenska radijska postaja. Zmagovalce določijo poslušalci. In jih je letos najbolj navdušil?

Poslušalci so za najboljšo glasbenico izbrali Adele, za najboljšega glasbenika Justina Bieberja, v kategoriji najboljši duet/skupina je zmagal duet Chainsmokers, s turnejo so jih najbolj prepričali Coldplay, pesem leta je Can't Stop The Feeling Justina Timberlaka, najboljše besedilo pa je napisal Ed Sheeran (Love Yourself, ki jo izvaja Justin Bieber).