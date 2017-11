FOTO: Nove zgovorne fotografije Selene in Bieberja. Sta obnovila zvezo?

Selena Gomez in Justin Bieber še naprej podžigata govorice, da sta obnovila zvezo. Parček so paparaci tokrat opazili na ulicah Los Angelesa, kjer sta si bila zelo blizu.

Pevka je med sprehodom glavo naslonila na Bieberjeva ramena, kasneje pa sta bila ujeta tudi med kolesarjenjem, kjer je Selena izžarevala srečo. Je med njima spet preskočila iskrica ljubezni?

Selena je tokrat nosila siv pulover in barvno ujemajoče se pajkice ter bele športne copate, medtem ko je Bieber nosil kratke hlače in rdeč pulover s kapuco.

Prejšnji teden je v javnost prišla novica, da sta se 25-letna Selena in 27-letni raper The Weeknd – njegovo rojstno ime je Abel Makkonen Tesfaye - po desetih mesecih zveze razšla. Par se je začel sestajati januarja, potem ko se je Weeknd razšel z manekenko Bello Hadid.

Viri blizu Selene in The Weeknda trdijo, da sta na zvezo močno vplivali njuni karieri, saj sta bila oba zelo zaposlena in sta se zaradi tega posledično vse manj videvala. Vir je za The Sun povedal, da sta Selena in Abel v zadnjih mesecih imela kar nekaj vzponov in padcev v zvezi. ''Težko je biti v zvezi z nekom, ki je na turneji, ona pa je medtem snemala v New Yorku. Ni jima bilo lahko.''

V fotogaleriji si poglejte fotografije, ki razkrivajo, da se Selena in Justin spet družita.