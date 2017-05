FOTO: Originalna in nova C.J. Parker: katera vas bolj prepriča?

V Miamiju se je odvila premiera težko pričakovane filmske različice kultne serije Obalna straža, kar seveda pomeni, da na "rdeči preprogi" - ki je bila tokrat siva - ni manjkalo dolgonogih lepotic in mišičastih lepotcev.



Premiere so se udeležile: "originalna" C.J. Parker, 49-letna Pamela Anderson, "nova" C.J., 27-letna Kelly Rohrbach ter njene soigralke Priyanka Chopra, Charlotte McKinney, Alexandra Daddario in Izabel Goulart.



Seveda niso manjkali niti moški: "originalni" Mitch Buchanan, 64-letni David Hasselhoff in filmski Mitch, 45-letni Dwayne The Rock Johnson ter Zac Efron.



Po preprogi se je sprehodila tudi 49-letna Donna D'Errico, ki je igrala v kultni seriji. Le pred dvema mesecema je v enem samem dnevu prestala kar štiri lepotne operacije, morda tudi za to, da bi jo ob tej priložnosti ne zasenčile mlajše kolegice.