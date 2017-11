FOTO: Penelope, Michelle ali morda Johnny?

Na glamurozni svetovni premieri enega najbolj težko pričakovanih letošnjih filmov, Umor na Orient Ekspresu, so se zbrala velika zvezdniška imena, med njimi tudi igralske legende, kot so Penelope Cruz, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Judi Dench in William Dafoe.

Glamurozna svetovna premiera filma, v v naše kinematografe prihaja 9. novembra, se je odvijala v londonskem Royal Albert Hallu.

Na rdeči preprogi se je trlo zvezdniških imen, ki so jemala pozornost – prisotni so se težko odločili, kdo je bolj presunljiv. Zvezdniki so poosebljali eleganco in pokazali, da se da jemati dih brez pretirane razgaljenosti, ter dokazali, da upravičeno sodijo med zvezdniško smetano.

59-letna Michelle Pfeiffer je bila osupljiva v srebrni obleki z drznim izrezom, v kateri je bila hkrati seksi in sofisticirana. S sijočimi ličili je še bolj poudarila neverjetno mladostno in žarečo polt. 54-letni Johnny Depp je izbral sodobni, a uglajen videz – nosil je tradicionalni črni smoking, kravato pa je pustil nezavezano. S stajlingom je posodabljal duh lika, ki ga igra, saj je z brčicami izžareval duh dvajsetih let prejšnjega stoletja.

Utrinke si poglejte v zgornji galeriji.

Še posebej pa je navdušila 43-letna Penelope Cruz, ki v filmu sicer igra misijonarko, a je na rdeči preprogi pokazala drznejšo plat. Osupnila je v črno-modi obleki, okrašeni z bleščicami. Z zgornjim delom je poskrbela za prefinjenost, s spodnjim – visokim razporkom – pa za drznost. Videz je dopolnila z visečimi uhani Swarovski, s katerimi je dodala še več glamurja.

Premiere se je udeležila tudi 37-letna britanska voditeljica in manekenka Kelly Brook, ki v filmu sicer ne igra, je pa skoraj zasenčila ostale zvezdnike, saj je poudarila svoje slavne obline, na rdeči preprogi pa sproščeno zavzemala modne poze.

Film Umor na Orient Ekspresu je "preobleka" (remake) klasike iz leta 1974, nastal je po istoimenskem romanu "kraljice kriminalk” Agathe Christie, z glavnim likom Herculom Poirotom.