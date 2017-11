FOTO: Serenina pravljična poroka pritegnila največje zvezdnike

Teniška šampionka Serena Williams in milijonar Alexis Ohanian sta si večno zvestobo obljubila na sanjski poroki. Srečni par je najlepši dan v življenju delil z družino in prijatelji, med katerimi so največji svetovni zvezdniki, seveda pa je bil prisotna tudi njuna dvomesečna hčerkica Alexis Olympia.

Poroka je bila tematska, in sicer v duhu pravljice Lepotica in zver, priredili so jo v centru sodobnih umetnosti v New Orleansu.

Slavja ljubezni so se udeležili največji zvezdniki, kot sta Beyonce in Jay Z, Kim Kardashian, Eva Longoria Baston, Venus Williams in urednica modne biblije, revije Vogue, Anna Wintour.

Na fotografije mladoporočencev bomo morali še počakati. (Foto: AP)

Serena je udeležencem prepovedala fotografiranje, gostje pa so se večinoma pripeljali v avtomobilih z zatemnjenimi šipami in na prizorišče prišli skozi šotor, ki je prekrival velik del parkirišča, zato v javnost ni pricurljalo veliko fotografij. Paparaci so ostali brez fotografije neveste, so pa ujeli nekaj gostov, ki so se morali obleči v duhu pravljične teme.

Ko so prispeli, jih je pozdravila pesem Be Our Guest iz Disneyevega filma, dobili so seveda pijačo dobrodošlice. Lahko so prigriznili tudi krofke z bližnje priljubljene pekarne, lahko pa so se tudi zabavali na vrtiljaku, ki so ga zgradili pred dnevi posebno za dogodek – postavljali so ga kar štiri dni.

Eden izmed najetih glasbenikov je povedal, da je v vsaki sobi odmevala druga zverst glasbe, glasbeniki pa so rotirali med dvoranami. Seveda pa si je nevesta zaželela tradicionalni New Orelanski jazz, po katerem slovi.

36-letna Serena je na poroko prispela okoli tretje ure popoldne, fotografi pa je niso uspeli ujeti v objektive, saj se je skrivala za zatemnjenimi okni avtomobila in na prizorišče smuknila skozi šotor, ki je prekrival parkirišče. Za priložnost je izbrala dve obleki, eno za samo poročno slovesnost, drugo pa za sprejem in zabavo, ki naj bi trajala do tretje ure zjutraj.

Gostje se na poroki niso smeli fotografirati, tako si je zaželela nevesta, ki je podpisala ekskluzivno pogodbo za fotografije z modno revijo Vogue.