FOTO: Preveč lepote na eni sliki?

V Londonu so na premieri težko pričakovanega filmskega spektakla Kralj Artur: Legenda o meču na svoj račun prišle predvsem dame.

Za nekdanjega nogometaša Davida Beckhama je bil to poseben trenutek, gre namreč za premiero njegovega prvega filma. Ob tej priložnosti je s sabo pripeljal sina Brooklyna, slavna oče in sin pa sta poskrbela za hitrejši utrip tako starejših kot mlajših oboževalk. Prav tako sta dokazala, da ima moda v njihovi družini visoko mesto, oba imata namreč zelo izdelan svojstven stil. 42-letni nekdanji nogometaš je bil brezhiben v suknjiču, njegov sin pa se je odločil za bolj sproščen videz.

Čeprav Beckham v filmu pove le dva stavka in se na ekranu pojavi le za minuto, so bili mnogi oboževalci precej razočarani nad njegovo igro. Na družbenih omrežjih so se nanj vsule kritike, češ da še nikoli niso videli tako slabe igre.

A David se na kritike ne ozira, na premieri je bil nasmejan in dobre volje.

S prisotnostjo na premieri pa je seveda največ navdušenja požel Charlie Hunnam, glavni junak filma. V uliti elegantni obleki je pokazal, zakaj ima toliko oboževalk.

Ko sta se z Davidom fotografirala skupaj in se prijateljsko objela, pa je marsikatero oboževalko oblila vročica. Lepotca sta se na snemanju filma precej zbližala. Hunnam je dejal, da se je med snemanjem v Beckhama kar malo zaljubil, saj je nekdanji nogometaš zelo ponižen, prijazen, dostopen in zelo očarljiv.

Čeprav je na premieri manjkala Davidova žena Victoria Beckham, mu ni pozabila čestitati na družbenih omrežjih. "Tako zelo sem ponosna na Davida," je zapisala ob posnetku, ki ga je objavila:

Od danes naprej si film lahko ogledate tudi v naših kinematografih in se sami prepričate o igralskih sposobnostih slavnega nogometaša.