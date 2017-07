FOTO: Pri 77 letih je njegovo življenje še vedno en sam rock'n'roll

Nekdanji bobnar ene najbolj legendarnih skupin na svetu, skupine Beatles, je 7. 7. 2017 legendarno slavil svoj 77. rojstni dan. In sedmica je zanj res srečna. Ringo Starr, ki neverjetno ljubuje svojim letom, se je poln energije zabaval na kocertu v Hollywoodu, kjer so se mu pridružili družina, prijatelji in seveda oboževalci.