FOTO: Princ Harry in Meghan na prvem uradnem obisku

Štiri dni po oznanitvi zaroke sta se princ Harry in Meghan Markle odpravila na prvi uradni dogodek. Par je obiskal angleški Nottingham, približno 125 kilometrov severno od Londona, kjer sta najprej v središču mesta pozdravila navdušeno množico, ki jo je nestrpno pričakovala.

Zaročenca sta se z oboževalci rokovala, dajala "petke", delila objemčke in prejela nešteto daril. Meghan je sproščeno kramljala o njuni poroki, ki bo maja, ter o seriji Nepremagljivi dvojec in se množici zahvaljevala, da so ju prišli pozdravit kljub mrazu. Igralka je pokazala, da se hitro uči kraljevskih pravil, ko je vljudno zavrnila prošnjo po selfiju in pojasnila: "Ne smemo."

Prince Harry and Ms. Markle meet crowds who have gathered outside the National Justice Museum in Nottingham. pic.twitter.com/apONYppYb2 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 1, 2017

Nato sta se odpravila v tamkajšnji umetniški center, kjer se je odvijala prireditev ob svetovnem dnevu boja proti aidsu.

Princ Harry je bil v Nottinghamu že velikokrat, in je zelo vesel, da lahko mesto, ki mu je zelo blizu, razkaže tudi svoji izbranki.

Tako je videti čudoviti zaročni prstan, ki ga je oblikoval Harry.

Namen današnjega obiska je sicer osveščanje o virusu HIV in aidsu ter preprečevanje mladostniškega nasilja. Glede teh problematik je Harry še posebej goreč, prav v Nottinghamu je pomagal ustanoviti projekt, s katerim skušajo zmanjšati mladostniško nasilje.

"Komaj čakam, da spoznam mnoge mlade ljudi, o katerih mi je Harry toliko povedal," pa je pred obiskom dejala Meghan.

'Moja mama in Meghan bi bili najboljši prijateljici!'

Po zaroki bo bodoča članica kraljeve družine opustila sodelovanje s tistimi humanitarnimi organizacijami, s katerimi je sodelovala v Kanadi, in se bo povsem posvetila tistim, v katerih je dejaven Harry. "Meghan je neizmerno hvaležna, da je imela priložnost sodelovati s tem organizacijami, a se je zdaj odločila, da se osredotoči na britanske, ter spozna deželo in jo prepotuje," so sporočili iz palače.

Da je Harry mesto obiskal na dan aidsa je zelo pomembno, pravijo strokovnjaki, saj so lani po tem, ko se je Harry dal testirati za aids, zabeležili kar petkrat večje število tistih, ki so storili enako. "Poleg njegovega smisla za humor, sposobnosti pogovarjanja z ljudmi ter njegovega iskrenega zanimanja za ljudi, s katerimi se sreča, je osupljivo tudi njegovo znanje in strast do te problematike. Resnično ga zanima," je povedal Dominic Edwardes iz sklada, ki se bori proti aidsu.