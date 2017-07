FOTO: Kaj je tako zdolgočasilo princa Georga?

Britanska kraljeva družina je v Nemčijo pripotovala s Poljske. Na letališču sta kraljevi par, princa Williama in vojvodinjo Kate, spremljala tudi njuna otroka – triletni princ George in dveletna princesa Charlotte, ki sta se trdno držala rok svojih staršev. Cela družina je bila oblečena v modro. Mali princ je imel oblečene kratke temno modre hlače in modro srajco, princeska pa je bila oblečena v modro obleko z rožnatim vzorcem.

Kaj je tako zgolgočasilo princa Georga? (Foto: AP)

Otroka se sicer na bosta udeležila uradnega programa kraljevega para, so sporočil z britanskega veleposlaništva v Nemčiji. Tako ni znano, ali ju bodo lahko ujeli v objektiv še kje drugje kot pri prihodu in odhodu.

Kraljevi par si je v Berlinu po srečanju s kanclerko Angelo Merkel ogledal Brandenburška vrata in berlinski spomenik žrtvam holokavsta. Srečala se bosta tudi z nemškim predsednikom Frank-Walterjem Steinmeierjem. Zvečer pa bo princ William v počastitev rojstnega dneva kraljice gostil vrtno zabavo v prostorih britanskega veleposlaništva.

Kate Middleton, princ William in nemška kanclerka Angela Merkel. (Foto: AP)

V četrtek bosta odpotovala v Heidelberg, kjer se bosta med drugim udeležila tekme s čolni, zadnji dan obiska v petek pa bosta namenila ogledu Hamburga. Tu se bosta med drugim ustavila v mednarodnem pomorskem muzeju in novi filharmoniji.