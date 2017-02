FOTO: Razkrila, da je premagala raka

Rita Willson se je borila z rakom na dojki in ga ob trdni podpori moža Toma Hanksa tudi premagala. (Foto: AP)

Na dobrodelnem dogodku v Los Angelesu, kjer zbirajo denar za nove raziskave na področju raka, sta Tom Hanks in Rita Wilson spregovorila o njenem boju z rakom na dojki.

Igralki so namreč pred dvema letoma diagnosticirali raka na prsih, zaradi tega pa so ji morali odstraniti obe dojki. Dvojni oskarjevec je svoji ljubljeni ženi, s katero sta poročena 29 let, pomagal pri spopadanju z zahrbtno boleznijo – rakom na dojki, in to tako, da jo je spravljal v smeh.

Wilsonova je v čustvenem govoru povedala, da je bil njen mož njena opora med njenim bojem za življenje, saj ji je pomagal, da se je tudi med najtežjim obdobjem počutila kot človek.

"Res želim ljudem povedati, da so tudi v tako težkem obdobju trenutki, ko čutiš ljubezen, ko se nasmihaš in smejiš," je povedala. "Gledala sva filme, odlične dokumentarce, jedla dobro hrano in storila vse, kar sva lahko, da bi ohranjala moč in bila hvaležna," je dodala. Tom, ki jo je medtem ljubeče opazoval, je dodal: "To je tako, kot če je zunaj huda nevihta, ti pa si skuhaš vroč kakav in poskrbiš, da je vsem udobno."

Na dogodku je med drugim nastopil tudi pevec skupine Coldplay Chris Martin, ki se je s pesmijo poklonil lani umrlim pevcem Georgeu Michaelu, Princeu in Davidu Bowieju.

Dobrodelnega dogodka so se udeležili tudi mnogi drugi zvezdniki, med njimi Elizabeth Hurley, Victoria Justice, Tom Arnold, Lisa Kudrow, Martin Short in Isla Fisher.