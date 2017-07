Mena Suvari je leta 1999 s filmoma Ameriška pita in Lepota po ameriško obnorela svet. 18 let kasneje je 38-letnica še vedno prava "ameriška lepotica", ki ni videti niti leto starejša. Na rdeči preprogi dogodka organizacije, ki promovira enakovredno zastopanost LGBT vsebin v filmih, je očarala z mladostnim videzom in posrečeno kombinacijo pikčastega topa in širokega krila. Oglejte si galerijo.