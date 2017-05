FOTO: Slavni hollywoodski par skupaj tudi na Pločniku slavnih

Goldie Hawn in Kurt Russell sta par že skoraj 35 let. (Foto: AP)

Vsaka z medenino obrobljena tlakovana zvezda na slavnem pločniku slavnih v Hollywoodu, je spomenik dosežkom v zabavni industriji in nosi ime igralca, glasbenika, režiserja, producenta, glasbene in gledališke skupine ali kakšne druge javne osebnosti. In najnovejši položeni zvezdi slavita igralski par 71-letno Goldie Hawn in 66-letnega Kurta Russella, ki sta par tudi v zasebnem življenju, in to skoraj 35 let.



Družbo na slavnostni prireditvi sta jima delala hčerka Kate Hudson ter prijatelja Reese Witherspoon in Quentin Tarantino.

Goldie smo lahko videli v filmih, kot so Čez krov, Smrt ji lepo pristoji in Klub vražjih babnic, letos pa promovira film Snatched, v katerem je zaigrala tudi Amy Schumer. Za Kurta pa smo navijali v filmih, kot so Stvor, Big Trouble in Little China, Pobeg iz New Yorka, Osovraženih osem ... v kino pa prihaja tudi Varuhi galaksije 2. dejanje, v katerem se je postavil ob bok igralcem, kot so Chris Pratt, Zoe Saldana in Vin Diesel.