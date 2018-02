FOTO: To je seksi žena rockerja, s katero za rojstni dan uživa v Mehiki

Glasbenik Duff McKagan, poznan po zasedbah kot so Guns N' Roses, Velvet Revolver in Duff McKagan's Loaded, je svoj 54. rojstni dan pričakal v vroči Mehiki. Seveda v dobri družbi, saj mu je tam družbo delala žena Susan Holmes McKagan, ki je sicer manekenka, televizijska osebnost in modna kreatorka.

Duff je na Instagramu objavil posnetek žene na visečem kavču na terasi in zraven pripisal "ko si v hiši Pabla Escobarja", ona pa je objavila skupno fotografijo, ko jo ima on v naročju, sicer pa možu, s katerim je poročena od leta 1999 naprej, zapisala nekaj lepi besed in želja.

"<3 Upam, da boš imel najboljšega do zdaj! Polnega ljubezni, smeha in svetlobe! Si moja skala in hvala, da si ti, vsak dan posebej!! Si najboljši, srečen Duff dan!!!" mu je zaželela na svojem Instagramu.