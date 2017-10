FOTO: To lahko uspe le mojstrici Blake - v enem dnevu navdušila v sedmih različnih oblekah

Igralka Blake Lively je te dni zelo zaposlena s promocijo svojega novega filma All I See Is You, kar pa s sabo prinaša tudi skrbno izbiro garderobe za različne promocijske dogodke. Na dveh različnih dogodkih se pač ne moreš pojaviti v isti obleki, tudi če se odvijata le nekaj ur narazen. Kaj šele, če je dogodkov veliko več.

Ker ima doma dve deklici, ki si seveda želita njene pozornosti, je zvezdnica skušala čim več aktivnosti opraviti v enem dnevu, in tako je včeraj v New Yorku imela veliko intervjujev in drugih promocijskih aktivnosti. 30-letnica pa ne le, da je vse opravila, temveč tudi za vsak dogodek izbrala prav posebno garderobo in dokazala, da ni ničesar, kar bi oblekla, pa v tem ne bi blestela. Še športni dres je spremenila v elegantno opravo.

Psihološka drama All I See Is You je prvi film, ki ga je posnela po rojstvu hčerke Ines, druge hčerke, ki jo ima z zvezdnikom Ryanom Reynoldsom. V njem igra žensko, ki je pri 12 letih v prometni nesreči izgubila vid, v poznih dvajsetih pa se ji ta zaradi uspešne operacije povrne. A to ji ne prinese sreče, saj šele tako spozna vse temne plati zveze z možem, ki jih prej ni videla.