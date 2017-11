FOTO: Tudi letos so Viktorijini angelčki osupnili

V Šanghaju se je odvila najbolj težko pričakovana modna revija leta, slavna revija prestižne znamke spodnjega perila Victoria’s Secret. V ekstravagantnih opravah, vsaka s svojimi krilci, so se sprehodile najslavnejše manekenke na svetu, ki morajo za to čast pošteno garati v telovadnici. Izjemen trud pa je poplačan, ko na brvi predstavijo svoja mišičasta telesa, čeprav so angelčki tudi letos bili pod udarom kritik, da so preveč koščeni.

Manekenke, kot so Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Bella Hadid, Candice Swanepoel in druge so seveda spet več kot navdušile in dokazale, da je ta revija resnično najbolj dih jemajoča na svetu.

Po brvi se je sprehodilo 55 manekenk, za glasbene točke pa so med revijo so poskrbeli kitajski pevec Jane Zhang, pevec Miguel, Leslie Odom mlajši in Harry Styles, ki je poskrbel za nadaljevanje prav posebne tradicije, ki jo je lani pričel The Weeknd. Med nastopom se je namreč lani mimo njega sprehodila Bella Hadid, s katero sta se razšla le malo pred tem, letos pa so se mimo Harryja sprehodila kar tri nekdanja (domnevna) dekleta: Sara Sampio, Georgia Fowler in Nadine Leopold.

Prestižno revijo bodo na ameriških televizijah sicer predvajali 28. novembra.