FOTO: Tudi Madonna je na materinski dan polna ljubezni

Pop zvezdnica Madonna ima z nekdanjim ljubimcem, igralcem Carlosom Leonom, 20-letno hčerko Lourdes, v zakonu z nekdanjim možem, režiserjem Guyjem Ritchiejem, se ji je rodil danes 16-letni Rocco John, vrata svojega doma pa je odprla tudi štirim posvojencem, 11-letni deklici Mercy James in dečku Davidu Bandi ter štiriletnima dvojčicama Stelle in Estere.

V ZDA se 14. maja praznuje materinski dan in pevka je tako na Instagramu objavila niz fotografij, na katerih so njeni otroci. Za sina Rocca je zapisala, da je njena luč ter da ji njegov nasmeh pomeni vse. Za hčerko Lourdes je dejala, da je njena ljubezen. Poleg fotografije hčerkic je napisala, do so njena sreča, poleg fotografije sinčka Davida pa, da je 11-letni sin pravi zmagovalec.

Zvezdnica pa se je spomnila tudi na svojo mater in zapisala, da ji želi vse najlepše ter da upa, da še vedno pazi nanjo. Mati ji je umrla, ko je bila Madonna stara komaj pet let. Umrla je za rakom na dojki, da je bila nesreča še toliko večja, pa je bilo žalostno dejstvo, da je bila v času, ko je zbolela, noseča z Madonnino najmlajšo sestro in zato zdravniki niso začeli takoj z zdravljenjem. Umrla je 1. decembra 1963, ko je bila stara komaj 30 let.

