FOTO: Tudi po 20 letih zakona sveže zaljubljena

Igralca Felicity Huffman in William Macy sta poročena že 20 let, pa igralka še vedno zažari, ko njen mož vstopi v sobo. "Res sem imela srečo, da sem se poročila z njim. Prisežem, vsakič, ko vstopi v sobo, si rečem: To je Bill Macy!", pojasnjuje Felicity. Prikupen je z izžarevanjem pristne, globoke in razigrane ljubezni vzor mnogim ljudem.