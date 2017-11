FOTO: Vroča fotografija J.Lo in Alexa, ki je razdvojila ljudi

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Oct 31, 2017 at 4:03am PDT

Pevka in igralka Jennifer Lopez in nekdanji igralec bejzbola Alex Rodriguez krasita naslovnico decembrske številke revije Vanity Fair. Za omenjeno revijo je par spregovoril o svojih začetkih, kako sta se po 12 letih od prvega srečanja znova srečala in kakšen je bil njun prvi zmenek.

Zaljubljenca je v fotografski objektiv ujel priznani modni fotograf Mario Testino, ki je poskrbel za odlične fotografije.

Največ pozornosti je seveda pritegnila fotografija, na kateri je Alex naslonjen na kuhinjski pult, njegova draga pa se stiska k njemu. Alex je med poziranjem privzdignil njeno obleko in J.Lo je pri tem seveda pokazala svoj najbolj slavni atribut, ki ga premore – zadnjico.

Glede vroče fotografije pa so mnenja na družbenih omrežjih različna. Nekateri so v komentar na Instagramu zapisali, da je Lopezova na njej zelo seksi in da čeprav je sama mama, ni treba, da je zaradi tega ves čas zapeta do vratu. Nekdo je še dodal, da ni nič spornega, če pokaže golo kožo, saj slednje dandanes več vidimo na plaži. Drugi pa so bili zgroženi in so dejali, da je fotografija neokusna in da se za mamo dveh otrok to ne spodobi ter da je fotografija vse prej kot seksi.

Poglejte si video iz zakulisja snemanja fotografij.