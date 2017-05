FOTO: William, Kate in Harry priredili zabavo za otroke umrlih vojakov

Britanski princ William, njegova soproga Kate in princ Harry so v Buckinghamski palači gostili čajanko za otroke umrlih britanskih vojnih veteranov. Okoli 850 otrok in najstnikov, ki so izgubili starše, ko so ti služili domovini, je bilo povabljenih na kraljevski vrt, kjer so se lahko zabavali na različnih delavnicah, zabavali s čarodeji, uživali v športnih igrah in podobno.

Kraljeva družina se je zelo zabavala, še posebej Harry se je zelo vživel in se igral z otroki.



"Kraljeva družina je dogodek priredila, ker se zaveda, da se je moralo mnogo otrok že v zelo rosnih letih sprijazniti z izgubo bližnjega, in bi to rada počastila," je palača zapisala v izjavi. "William, Kate in Harry upajo, da bo ta dogodek zagotovil priložnost tem otrokom, da razširijo mrežo podpore med drugimi družinami, ki so prestali podobno tragično izkušnjo," so dodali.



Princ Harry je imel tudi zelo čustven govor, gostom je dejal: "Današnji dogodek smo organizirali, da vas počastimo. Tukaj smo, da vas spomnimo, da ne mi kot družina ne kot narod ne bomo nikoli pozabili na vaše žrtvovanje. Želeli smo vam dati možnost, da se zavedate, da ste – na žalost – del velike skupine čudovitih ljudi. Mi trije in vsa naša družina se vam želimo globoko, globoko zahvaliti za vse, kar se storili."



"Lahko vam zagotovim, da vrtovi Buckinghamske palače še nikdar niso videli toliko zabave," je še dodal.



Princa otroke vojakov še posebej razumeta, saj sta tudi sama izgubila svojo mamo, ko je bil William star le 15 let, Harry pa 12.

Harry je v intervjuju pred kratkim razkril, da je bil po smrti mame izjemno blizu popolnemu zlomu« in se je za pomoč zatekel k terapiji.



"Ljudje pravijo, da šok ne more trajati tako dolgo, a traja. Nikoli ne preboliš. Tako neverjetno velik trenutek tvojega življenja je to, da te nikdar ne zapusti, samo naučiš se, kako se spopadati s tem," pa je prejšnji mesec za BBC dejal William.

Sicer pa kraljevo družino naslednji teden čaka še en velik dogodek – poroka Kateine sestre Pippe Middleton. Princ George in princesa Charlotte bosta na dogodku nosila cvetje in prstan, Harry pa bo s sabo pripeljal svoje dekle Meghan Markle.