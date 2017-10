FOTO: Z razlogom je kraljica modnih brvi

Viktorijini angelčki se od drugih manekenk razlikujejo predvsem po tem, da ne gre za koščene manekenke, temveč morajo imeti izklesanatelesa. To seveda zahteva ogromno truda - treningi angelčkov niso šala, temveč morajo manekenke pošteno zasopihati. In ena izmed najboljših v poslu je Adriana Lima, ki je slavni angelček že od leta 1999. Zasluženo.

36-letna kraljica modnih brvi je na dogodku Train Like the Victoria's Secret Angels (trenirajte kot Viktorijini angelčki) v New Yorku v telovadni opravi pokazala do popolnosti izklesano telo. Naravno prekrasni videz pa je dopolnila še z ličili, ki jih sicer ne potrebuje, a je zaradi njih le še toliko bolj žarela.

Adriana ima zelo discipliniran in strog plan vadbe, in to kar celo leto in ne le v mesecih pred slavno Viktorijino revijo. "Vedno sem pripravljena, kadarkoli v letu lahko hodim po brvi. Zato sem v tem poslu že 20 let," je dejala za revijo Insider.

Adriana je Viktorijin angelček že od leta 1999. (Foto: AP)

Pred kratkim je dejala, da si želi nastopati na slavni reviji priznane znamke Victoria Secret, dokler ne dopolni 40 let. "Moj načrt je, da ostanem, dokler mi bo moje telo to dovoljevalo, ali vsaj do 40. leta," je dejala za revijo People. "A če bom lahko ostala dlje, bom," je dodala.

Sicer je lepotica zadnje čase zaposlena tudi s promocijo novega tekmovalnega šova American Beauty Star, ki ga ne samo vodi, ampak je tudi izvršna producentka. V šovu tokrat ne tekmujejo manekenke, temveč drug izjemno pomemben del modnega sveta, ki je pogosto nezasluženo v ozadju - umetniki ličenja in vrhunski frizerji. Ustvarjati morajo preobrazbe, videze primerne za rdeče preproge in podobno.