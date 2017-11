FOTO: Zahvalni dan iz paradiža z božansko Emily

Fant pride na zajtrk v kuhinjo in vpraša babico: "Kje sta oče in mami?"

"V postelji sta," mu odgovori babica.

Deček se začne hihitati in se gre igrat. Ko pride na kosilo, spet vpraša babico: "Kje sta oče in mami?" Ta odgovori: "Še vedno sta v postelji."

Fant se zahihita, poje kosilo in se spet odpravi igrat. Ko se vrne v hišo, tokrat že na večerjo, zopet vpraša babico: "Kje sta oče in mami?"

Ko babica odgovori, da sta še v postelji, se fant začne smejati na vsa usta. Babica ga začudeno vpraša: "Kaj se dogaja s tabo?"

Deček reče: "Včeraj zvečer je prišel v mojo sobo oče in me prosil za vazelin, pa sem mu dal sekundno lepilo."