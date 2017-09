FOTO: Zakaj so splet preplavile fotografije zvezdnikov v najstniških letih?

Igralec Nick Kroll in voditelj oddaje The Late Show Stephen Colbert sta v omenjeni oddaji zvezdnike izzvala k posebnemu izzivu. Če bodo objavili svojo nerodno fotografijo iz najstniških let, bo oddaja za vsako fotografijo za pomoč od hurikana razdejanemu Portoriku darovala 1000 dolarjev (847 evrov), zbrani znesek pa bo na koncu podvojil tudi igralec. Za zdaj so na tak način zbrali že več deset tisoč evrov.

Seveda sta najprej fotografiji objavila sama, hitro pa so tudi drugi zvezdniki pod oznako #puberme začeli vneto objavljati svoje fotografije.

"To sem jaz, preden sem odkrila pinceto," se je pošalila Sarah Michelle‏ Gellar.

41-letna Reese Witherspoon je ob fotografijo pripisala: "Ogromna očala, nerodne roke, to sem jaz pri 14 letih. Vse za dober namen. Naj bog blagoslovi Portoriko."

"Pozdravljene, dame," je pripisal zabavni voditelj James Corden.

"Tukaj je moja seksi nerodna srednješolska faza," je zapisal igralec Josh Gad.

"Upam, da mozolj na sredi čela ne odvrača pozornosti od moje (dejansko) brezdlake mucke," je zapisala Lena Dunham.

Takšen je v najstniških letih bil Steve-O:

Conan O'Brien:

Skupina Backstreet boys:

A post shared by backstreetboys (@backstreetboys) on Sep 29, 2017 at 11:11am PDT

Amy Schumer je delila fotografijo, na kateri je s svojim bratom, za njima pa množica posterjev zvezdnikov serije Beverly Hills: