Hollywoodski zvezdnik Bill Murray, znan po filmih, kot so Izganjalci duhov, Izgubljeno s prevodom, Neskončni dan, Partija golfa in še kup drugih, se mudi v Sloveniji. Znano je, da že nekaj let, tudi čez Lužo, skrbi za promocijo vodke znamke Slovenia, pri nas pa ga je sprejel ameriški veleposlanik Brent Robert Hartley.