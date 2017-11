Fructal prvi uvaja napitke z visokim sadnim deležem, brez dodanega sladkorja in s funkcionalnimi dodatki

V Fructalu so lansko leto začeli z nadgradnjo blagovne znamke Fructal Superior, ki sicer združuje visoko-kakovostne sokove in nektarje, ter jo – v skladu s trendi – razširili z lansiranjem 100% BIO sokov. Letos so z razvojem nadaljevali in kot prvi v Sloveniji potrošnikom predstavili nova proizvoda Fructal Superior z visokim sadnim deležem, brez dodanih sladkorjev ter s funkcionalnimi dodatki, ki imajo ugoden vpliv na posameznikovo počutje. Izdelki z visokim sadnim deležem, brez dodanega sladkorja so novost na tržišču, Fructal pa je prvi, ki v letošnjem letu na trg uvaja tovrstne izdelke. Tako so že uvdeli nektarje z visokim, kar 80% sadnim deležem, brez dodanih sladkorjev pod blagovno znamko Fructal Pingo, sedaj pa v okviru Fructal Superior uvajajo dva trendovska okusa, in sicer:

Okus IMMUNITY, ki je izdelan iz grozdja, jabolk, borovnic ter granatnega jabolka, kateremu so dodali rastlinski izvleček ameriškega slamnika ter vitamina A in C, ki imata vlogo pri delovanju imunskega sistema*.

Okus RELAX, ki je izdelan iz breskev, jabolk, grozdja in manga ter obogaten z rastlinskimi izvlečki kamilice in melise ter vitamini B2, B3 in B5, ki pripevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti*.

Oba izdelka imata visok sadni delež, ki znaša kar 80% in sta brez dodanih sladkorjev. Vsebujeta le naravno prisotne sladkorje, zato sta namenjena vsem, ki skrbijo za uravnotežen življenjski slog in svoje počutje ter radi uživajo v dobrih stvareh.

*Poskrbite za uravnoteženo in raznoliko prehrano ter zdrav način življenja.

