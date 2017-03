Gejevski zvezdnik brani Eminema in Axla, ki ju obtožujejo homofobije

Eminem in Elton John sta družno leta 2001 zapela pesem Stan na podelitvi glasbenih nagrad grammy. (Foto: Reuters)

Čeprav se je raper Eminem predvsem na svojih prvih dveh albumih krepko norčeval iz gejev, je leta 2001 nastopil v duetu z Eltonom Johnom na podelitvi grammyjev, ko sta družno izvedla pesem Stan. Nastop se je marsikomu zdel sporen, sploh zaradi Eminemovih nasilnih in homofobnih besedil.



A Elton se s tem ne strinja. "Zame Eminem ni bil nikoli homofoben. Poslušal sem celoten album Marshall Mathers LP, ko sem se vozil na koncert v South Hampton in me je vrglo ob tla. Mislil sem si, kako lahko kdor koli misli, da je to ... piše samo o stvareh, kakršne so v resnici. Ne tako kot misli, a tako kot stvari pač so," je povedal že dlje časa odkrito gejevski pevec.





Podobno se mu zdi v primeru Axla Rosea, s katerim je nastopil na podelitvi nagrad MTV-ja. "Nikoli v milijonu let si nisem mislil, da je homofoben. Z njim sem nastopil na podelitvi MTV Music Awards, z Marshallom pa na Grammyjih. Z Marshallom sva postala precej velika prijatelja. Boril sem bom za vsakega, ki je nerazumljen, ali napačno interpretiran s strani idiotov tam zunaj," je še dejal Elton v nedavnem intervjuju.