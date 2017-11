Gene Simmons doživljenjsko prepovedan na Fox News?

Gene Simmons je izdal novo knjigo o moči in kako jo pridobiti, očitno pa ni več zaželen na mreži Fox News. (Foto: Miro Majcen)

Največji biznisman med rockerji, 68-letni Gene Simmons je nedavno izdal novo knjigo On Power; My journey through the corridors of power and how you can get more power. (O moči: moje potovanje po hodnikih moči in kako lahko prodobite več moči). Zato so mu dali priložnost, da je o tem in še nekaterih drugih temah spregovoril na Fox Business, ki je del mreže Fox News.

Menda pa si je rocker med sestankom v njihovih pisarnah privoščil "neprimerne seksistične vragolije", saj naj bi "grobo užalil ženske uslužbenke na Fox News".

Najprej bil gost oddaj Fox & Friends in Mornings with Maria, kjer je promoviral svojo novo knjigo, nato pa se je odpovedal še enemu intervjuju in prekinil enega od sestankov, na katerem se je pojavil nenapovedano.

Simmons nas bi zakričal "Hej, bejbe, tožite me!" nato pa je odpel svojo srajco in razkril svoje prsi in trebuh. Nato je omenjal še pedofilske vice o Michaelu Jacksonu, dve uslužbenki je lopnil po glavi s svojo knjigo in jih prezirljivo okrcal glede njihove inteligence.

Njegovemu pogovoru (v angleščini) na Fox & Friends si lahko ogledate v posnetku!