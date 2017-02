Prijatelji ga dražijo, ker bo 'stari očka'

George Clooney bo čez nekaj mesecev pri 55 letih prvič postal očka. Kakor vsi, ki prvič postanejo starši, je razumljivo nervozen, sploh, ker z 39-letno ženo Amal ne pričakujeta le enega, temveč kar dva dojenčka.

George in Amal Clooney bosta junija postala starša dvojčkov. (Foto: FameFly)

"Vznemirjen je glede otrok, a tudi – normalno – nekoliko nervozen, kar pride s starševstvom," je za revijo People dejal vir. "Ko sta izvedela, da bosta dobila dvojčke, sta bila presenečena," je januarja dejal drug vir, "a tudi malo prestrašena, saj sta pred tem oba govorila, da je en otrok dovolj."

"A novica, da bosta dobila fantka in punčko je oba resnično razveselila. Ne moreta verjeti, da bosta v le nekaj mesecih dobila dva dojenčka," je dodal.

Bodoča mamica se na dogodek že skrbno pripravlja. Izbrala je porodnišnico v Londonu, kjer bo rodila, je poročal Us Weekly. Za vsak slučaj je izbrala tudi nadomestno bolnišnico v New Yorku, če bi bila takrat slučajno na poti.

Prav tako je uredila sobo v njunem 12-milijonov vrednem dvorcu v predmestju Londona, ki bo postala otroška soba.

Njej bližnji vir je dejal, da bo odvetnica za človekove pravice odlična mama. "Amal bo fantastična mama, saj je inteligentna, zabavna, pametna, ljubeča. Zdi se mi, da otrokom ne bo dovolila, da postanejo razvajeni hollywoodski otroci," je dejal.

Starša naj bi se dvojčkov razveselila junija.

George dober prijatelj, igralec Matt Damon, pa se je v oddaji Ellen DeGeneres šalil na račun bodočega očka. "Šele dobro je začel," je 46-letni igralec povedal o njegovem poznem začetku.

George Clooney in Matt Damon sta zelo dobra prijatelja. (Foto: FameFly)

"Ti imaš hčerko, ki gre že na fakulteto, on pa šele zdaj začenja ustvarjati družino," je dejala Ellen, Damon pa je odvrnil: "Zelo je smešno. George ima skupino resnično čudovitih prijateljev. Že 30 let se družijo. Zdaj pa ga dražijo, ker bo postal 'stari očka'. Vsi njihovi otroci so zdaj že na fakultetah, on pa bo šele začel s starševstvom, zato je to precej smešno. Zelo radi ga zbadajo," je povedal, nedvomno pa je tudi sam med njimi.

Povedal je tudi, da ga je Clooney prosil za nekaj nasvetov glede starševstva. "Rekel mi je: 'Ti imaš štiri otroke.' In odvrnil sem mu: 'Da, ampak nisem imel vseh naenkrat.' Midva sva imela enega na enkrat. Ne vem, kako se lahko kdorkoli spopada z dvojčki. Vse neprespane noči … in da sta kar dva? Ni šans," se je pošalil Damon.