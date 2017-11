Geri razodela, zakaj ji ni uspelo znova združiti Spice Girls

A post shared by Spice Girls (@spicegirlsnet) on Oct 22, 2017 at 2:13pm PDT

"Res sem si prizadevala, da bi znova zbrala vse na kup. A sem prišla do točke, ko sem morala to idejo opustiti," je dejala rdečelasa začimbica Geri Horner, ki se nikoli ni znebila občutka krivde za razhod skupine in se je na vse pretege trudila, da bi nekdanje članice Spice Girls znova zbrala na odru.

Kako ironično, ravno Hornerjeva je bila namreč prva, ki je leta 1998 izstopila iz takrat zelo priljubljene skupine, da bi oder zavzela samostojno. A je imela z navajanjem na solo kariero nemalo težav. "Zelo težko je bilo pozabiti in iti naprej. Čudno je bilo delati v tišini," je razložila. "Dolgo sem potrebovala, da sem se čustveno prilagodila. Zgodnja dvajseta leta so doba, v kateri se zelo oblikuješ. Nikoli nisem prišla do nekega popolnega konca. Ustvarjala sem solo kariero, a sem ves čas pogrešala občutek povezanosti, da sem del skupine, ki deluje kot eno," obžaluje Hornerjeva, ki se je pozneje celo opravičila, da je zapustila skupino.

Lani so Geri, Mel B in Emma Bunton skupaj proslavile 20 let svoje prve pesmi Wannabe, ki jih je izstrelila med zvezde, in naznanile novo ime njihove skupine – GEM. A se je kmalu izkazalo, da se Victoria Beckham in Mel C ideji ne bosta pridružili, saj sta preveč zaposleni s samostojnima karierama.

Geri, ki je danes mama 11-letni hčerki Bluebell in devetmesečnemu sinu Montagueju, pravi, da je njeno novo poslanstvo, da si "povrne identiteto in pripomore k boljšemu svetu", a dodaja, da ne ve, ali je pevska pot tista prava, ki jo bo ubrala za dosego cilja. "Sem res pripravljena na koncerte? Zadnjič sem nastopila ob 1.30 zjutraj, prišla domov ob 4.30, zjutraj pa me je Bluebell zbudila ob 8.30, ker se je hotela družiti s svojo mamo. Mislim, da se tak življenjski slog ne prilega mojemu trenutnemu življenju," je še razkrila Geri, ki zdaj najraje prepeva in pleše s svojima otrokoma.