Gigi tokrat ostala brez kril

Gigi Hadid je Viktorijin angelček postala leta 2015. (Foto: AP)

22-letna supermanekenka Gigi Hadid se je izjemno veselila, da se sprehodi po brvi najprestižnejše modne revije na svetu, revije znamke Victoria’s Secret, kakor že pretekli dve leti, a je zadnji čas sodelovanje morala odpovedati. Žalostno novico je sporočila na Twitterju, ni pa pojasnila, kaj je prišlo vmes.

"Tako sem potrta, ker ne bom mogla na Kitajsko. Ljubim svojo Victoria’s Secret družino, in s svojimi dekleti bom tam v duhu. Komaj čakam, da bom, kot drugi, gledala čudovito revijo in že zdaj komaj čakam prihodnje leto," je zapisala.

Sicer se je izjemno veselila, da bo lahko nosila slavna krilca. Avgusta, ko je oznanila, da so jo spet izbrali za to slavno revijo, je ponosno zapisala: "Sanje so se mi uresničile, saj so me pri Victorii spet povabili k sodelovanju!!! Počutim se kot mali otrok, ki je poln sanj."

Lani je navdušila v črnem. (Foto: AP)

Se bodo pa po brvi letos sprehodile Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge, Karlie Kloss, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Romee Strijd, Martha Hunt in tudi Gigijina sestra Bella Hadid, ki je Viktorijin angelček postala lani. Po letu premora zaradi poroda se vrača tudi Candice Swanepoel.

Kot vsako leto bodo poleg barvnega in okrašenega spodnjega perila manekenke nosile tudi posebna krila. Posebna čast pa je letos pripadla Lais Ribeiro, saj bo nosila poseben fantazijski modrček, vreden dva milijona dolarjev (1,7 milijona evrov).

Revija bo 28. novembra v kitajskem Šanghaju.