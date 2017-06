Gola in s torto: kdo ne bi bil vesel takšnega presenečenja?

Manekenka Chrissy Teigen je svojega moža, pop zvezdnika Johna Legenda, za dan očetov - ki ga večina svetovnih držav praznuje tretjo nedeljo v juniju - več kot prijetno presenetila.

"Uspešno sem presenetila Johna – na skrivaj sem odpotovala k njemu in ga presenetila v Bostonu. Nivo darila 10/10," je šaljivo pripisala ob fotografijo, na kateri gola sedi v hotelski postelji in v rokah drži čokoladno torto, na kateri piše "vesel dan očetov". Pevec se namreč mudi na turneji.

A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen) on Jun 19, 2017 at 8:15am PDT

31-letna manekenka in 38-letni glasbenik, k ista se poročila leta 2013, sta starša 13-mesečne Lune.

Že lani ga je ob tej priložnosti lepo presenetila. "Srečen očetov dan najbolj popolnemu moškemu, ki bi si ga Luna in jaz sploh lahko želeli," je takrat zapisala. "Odkar se je rodila, si se z mano zbujal vsakič, ko jo je bilo treba nahraniti, in mi delal družbo. Tako zelo me osrečuje, kot v njenem nasmehu vidim toliko tebe, in ko njene oči tako zažarijo, ko te gleda. Nikoli ne bo nikogar – nikogar – gledala, kot gleda tebe," je dodala.