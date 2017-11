Gola se je znašla pred omaro s Kim Kardashian

A post shared by Kris Jenner (@krisjenner) on Nov 2, 2017 at 9:39pm PDT

Oskarjevka Jennifer Lawrence, ki je že od vsega začetka velika oboževalka resničnostnega šova Keeping Up With Kardashians, najbolj pa občuduje prav Kim Kardashian West, je dobila izjemno priložnost. Namesto gostitelja Jimmyja Kimmela je v njegovi pogovorni oddaji pozdravila zvezdnico, s katero je obsedena, in imela to čast, da jo je lahko vprašala vse, kar si je od nekdaj želela izvedeti o njej.

Ob vseh vprašanjih pa Kim nikakor ni mogla preseči izkušnje, ki jo je v hiši njene mame nedavno doživela Jennifer Lawrence. Oskarjevka je namreč razkrila, kako se je pred kratkim napila s Kimino "mamadžerko" Kris Jenner: "Spila sem pet martinijev in se znašla naga v njeni omari," je smrtno resno izjavila v uvodnem nagovoru in dodala, da je nori večer presegel vsa njena njena pričakovanja.

Kim Kardashian West je priznala, da je igralka, potem ko je zvrnila nekaj kozarčkov, prosila njenega moža Kanyeja Westa, ki se poleg glasbe ukvarja tudi z modo, naj ji naredi stilsko preobrazbo. "Jennifer je prišla na večerjo pred dvema tednoma in še nikoli v življenju nisem videla svoje mame bolj pijane. Bilo je zelo smešno, a spili sta nekaj kozarčkov preveč za moj okus," je dogodek komentirala Kim. Nato pa je Jennifer razkrila: "Spomnim se, kako sem se slekla v omari tvoje mame in ti naročila, naj me oblečeš. Fantastično si me oblekla, bila sem prelepa."

A post shared by jennifer lawrence (@jenniferlawrencesnx) on Nov 3, 2017 at 5:01am PDT

No, takrat pa ji je Kim pomagala osvežiti spomin. Jennifer je namreč za stilsko preobrazbo prosila Kanyeja, ki se spozna na modne kose. "Rekla si, ne šalim se, res si želim, da me Kanye stilsko preobrazi. Ko sem prišla do omare, pa sem videla tvojo popolnoma golo zadnjico," se je dogodka spominjala Kim, ki je Kanyeju nato dejala, naj raje počaka spodaj. "Zdi se mi, da te zdaj res dobro poznam," se je iz igralke v smehu pošalila Kim.

No, oskarjevka pa Kim v spravljanju v zadrego ni ostala dolžna. V vlogi voditeljice je svojo vzornico zasula z vprašanji, kot so: Ali s Kanyejem prdita drug pred drugim? No, na to je Kim še odgovorila diplomatsko: "Jaz ne prdim. To bi pa res lahko vedela." Zasula pa jo je še z vprašanji, kot so: Kako sta izbrala nadomestno mati in zakaj nista rekla meni? Si se že pogovarjala z O. J. Simpsonom, odkar je prišel iz zapora? S kom bi raje spala, če bi morala rešiti svet, z Donaldom Trumpom ali Kim Džong Unom? Katero izmed svojih sester bi zadnjo ubila na samotnem otoku? Najbolj nenavadna stvar, ki jo Kanye počne?

A spretna Kim ni bila tako lahka tarča, saj se je vprašanjem mojstrsko izmikala ali pa pozornost odvrnila tako, da se je zatekla k hihitanju. In katera je najbolj neresnična govorica, ki jo je Kim kdaj slišala o sebi? "Toliko jih je, da jim že verjamem," se je pošalila kraljica selfijev.