'Golota je čudovita'

Hči pokojnega kralja popa Michaela Jacksona, Paris Jackson, je kot ena "najbolj slavnih hčerk na svetu" že vstopila v klub njej podobnih (Jennerjeva in Hadidova dekleta ...) in kot ostale članice tega kluba rada izziva z goloto.

19-letna manekenka in igralka je na Instagramu objavila razgaljeno črno belo fotografijo, ob njej pa za razliko od drugih tudi pojasnila svoj pogled na goloto ter tako že vnaprej poskrbela za odgovor kritikom.

"Za vse tiste, ki se sprašujejo, za kaj se zavzemam in kako se izražam – golota se je začela kot gibanje 'nazaj k naravi', 'izražanje svobode', 'biti bolj zdrav'. Biti gol je del tega, kar nas dela ljudi. Meni pomaga, da se povežem z materjo Zemljo," je zapisala in dodala, da je običajno gola, ko vrtnari.

Pravi, da obstaja veliko različnih načinov, da posrkaš energijo matere Zemlje, njen najljubši pa je, da Zemljine vibracije vsrka preko stika svojih golih stopal in zemlje, ter da pusti, da njena gola koža vsrka sončne žarke.

"V resnici gre za lepo star in ni treba, da to počneš na sekusaliziran način, kot to počno mnogi hollywoodski zvezdniki in mediji. Ne samo, da je tvoje telo tempelj, in bi ga morali častiti kot takega, ampak je tudi del feminizma to, da se lahko izražaš na sebi lasten način – ali na konzervativnega, tako da nosiš veliko oblek, ali pa, da se razgališ," je nadaljevala.

Prav tako je naslovila tudi pomembnost sprejemanja svojega telesa, ne glede na to, kakšne velikosti ali oblike je. "Človeško telo je lepo in ni pomembno, kakšne 'napake' imaš, naj bodo to brazgotine, odvečni kilogrami, strije, pege, ali karkoli, lepo je in moral bi se izražati, kakor želiš," pravi.

Tistim, ki jih bi razgaljena fotografija utegnila zmotiti, pa odgovarja: "Če to koga od vas razburi, popolnoma razumem in vam svetujem, da mi mogoče ne sledite več, a ne morem se opravičevati za svoja dejanja. Sem, kdor sem, in ne bom se tega sramovala in skrivala svojih prepričanj. Vsak ima svoje mnenje in vsaj ima svoja prepričanja. Ne strinjamo se vedno drug z drugim, in to je čisto v redu."

"Ampak, še enkrat, vsi smo ljudje in to, da spoštujemo, kar počno drugi, nas dela ljudi in nam pomaga, da čutimo povezanost. Kako je to lahko slabo?", je sklenila.