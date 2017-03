Gosling razložil, zakaj se je smejal med napako na podelitivi oskarjev

Ryan Gosling ob oskarjevski "nerodnosti" ni mogel zadržati smeha ... (Foto: AP)

"Gledal sem reakcije ljudi v občinstvu, ki jih je počasi začela grabiti panika. Na odru so se pojavili tipi s slušalkami, zdelo se mi je, kot da je kdo poškodovan. Mislil sem, da je kakšna zdravstvena težava, v moji glavi pa se je odvijal najslabši možni scenarij. Nato pa sem slišal, da je zmagal film Mesečina, zato mi je odleglo in sem se začel smejati. Iskreno sem bil vzhičen, da je zmagala Mesečina. Je zares prelomen film, ki so ga posneli za milijon dolarjev, neverjetni dosežek, zelo sem srečen zanje, da so prejeli to priznanje," je kanadski igralec Ryan Gosling objasnil pred dnevi v Las Vegasu na dogodku Adobe Summit.

Očitno je bila šala drugje, ne v dejstvu, da so ga organizatorji oz. človek, ki je skrbel za vsebino kuvert, ki je medtem že izgubil službo, krepko polomil ...