Grega Javornik: želim shujšati za 10 kilogramov ... in to brez muke!

»Čas je, da povrnem svojemu telesu tisto, kar sem imel nekoč. Postavo in energijo,« odločno pravi trmast Škofjeločan. Energije mu sicer ne manjka, je pa res, da opaža, da so se v zadnjih letih na njegovem telesu začele skladiščiti pregrehe, svoj davek pa je naredil manjko rekreacije.

Velik navdušenec nad dietami ni, tudi za to, ker mu čas to tudi ne dopušča. »Edina dieta, ki sem jo imel, je bila 24-urno delo in skoraj nič hrane. Da bi si rekel, zdaj bom pa hujšal in jedel 10 malih obrokov na dan in telovadil, pa ne.«

SlimJOY ga je prepričal, ker ...

Zdaj je pred novim življenjskim izzivom: izgubiti kilograme, njegova želja je izguba 10 kilogramov. Pri tem mu bodo pomagali SlimJOY izdelki: »Predvsem me je prepričalo dejstvo, da ne potrebujem viseti po ves dan v telovadnici in si pripravljati posebno prehrano. Še najmanj, da se moram strikno držati določene prehrane.« Prepričan je tudi, da »trg ponuja veliko strupa, da bi človek brez nič lahko bil fit«, medtem ko mu SlimJOY izdelki ponujajo varno pot.

Pester urnik terja davek tudi v prehrani

Njegov dan se začne ob 1. uri ponoči in konča ob 20. uri zvečer. »Vem, vsi me sprašujejo, kako? Recept je v tem, da uživam v tem, kar počnem in ves čas sem obdan z ljudmi, ki mi vlivajo energijo,« pravi 32-letnik, ki svojo službo tako obožuje, da ji pravi kar hobi. Pester delovnik pa ima tudi negativno plat: »Jem, ko lahko, 2 obroka na dan, včasih tudi samo enega. To je ponavadi mamina kuhinja. Če mi čas ne dovoli obiskati mamine kuhinje, zavijem kar v gostilno.«

Se sprehodi z enega na drug konec uredništva štejejo kot rekreacija?

Iskreno prizna, da mu zmanjka tudi časa za rekreacijo. »Športno se ukvarjam samo, ko imam delo s psom, drugače pa, da bi si nadel superge in tekel, to pa ne,« v smehu pa še izpostavi sprehode z enega konca uredništva na radiu na drugega in se sprašuje, ali se to šteje za rekreacijo.

Grega Javornik bo hujšal s programom SlimJOY, ki ga odlikuje več kot 100 kliničnih študij, ki so potrdile njegovo delovanje. Ima več kot 76% zadovoljnih uporabnikov in več kot 72% priporočil že po prvem mesecu uporabe.

Pot do želene postave ne sme biti muka

SlimJOY izdelki so narejeni v mislih na sodobnega človeka, ki mu primanjkuje časa. Izguba kilogramov in pot do želene postave ne sme biti muka, niti ne dolgotrajen proces. Ko se lotimo hujšanja, želimo shujšati in pričakujemo (hitre) rezultate, sicer nam zmanjka motivacije.

Z izdelki SlimJOY rezultate lahko pričakujete – v dokaz je preko 100 kliničnih študij, ki so potrdile njihovo delovanje, sodelujoči pa so hitreje shujšali kot med katerimkoli drugim shujševalnim programom.

SlimJOY izdelki:

- znižujejo kalorije brez spremembe življenjskega sloga, kar pomeni, da boste z njimi preprečili kopičenje maščob, ki se rade pokažejo na trebuhu, zadnjici in bokih

- omogočajo 16% večjo porabo maščob, tudi v mirovanju

- spodbujajo naravno izločanje odvečne vode iz telesa za kar 27%

- povrnejo mladosten in čvrst videz kože tudi med hujšanjem, ko koža pogosto uplahne

- poskrbijo za okusno prehrano tudi v procesu hujšanja: nič več neokusne in enolične hrane, da bi izgubili kilograme

- vas napolni z energično vadbo, ki je usmerjena v topljenje maščob

Naročnik oglasa je Sensilab.