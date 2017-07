Guetta: Nikoli nisem razumel, čemu vse sovraštvo proti Bieberju

It took us a year but we did it! Thank you so much @justinbieber #2U A post shared by David Guetta (@davidguetta) on Jun 19, 2017 at 8:31am PDT

"Spominjam se, kako so me intervjuvali in je nek novinar želel, da bi se norčeval iz Bieberja, precej let nazaj. Če si odrasel, je bil on edini glasbenik, katerega je bilo kul sovražiti in vedno sem se počutil neumno, ker je bil neverjeten umetnik. Bil je najstnik, ki je delal glasbo za najstnike," je David Guetta povedal avstralski The Daily Telegraph.

Zdaj 23-letni Bieber in 49-letni Guetta pa sta imela priložnost sodelovati, in sicer pri najnovejši pesmi 2U, David pa je mlajšega kolega ves čas podpiral, sploh odkar se Justin zanima tudi za druge žanre glasbe kot so dance, hip-hop in se tudi uspeti tudi na latino lestvicah.

"Ko se je vrnil z novimi pesmimi, ni šel na prvo žogo, s komercialnim popom. Zanj so te odločitve precej na robu in mislim, da ima pogum, da tvega svojo kariero in se na novo odkril. Zato ga spoštujem, ker sem šel sam skozi to in vem, kako težko je to," je Bieberja pohvalil Guetta.