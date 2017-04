Gwyneth si želi, da jo pred oltar popelje nekdanji mož

Gwyneth Paltrow očitno meni, da je "najboljši očka na svetu", njen nekdanji mož, rocker Chris Martin, primerni kandidat, da jo odda v nov zakon. (Foto: AP)

Nekdanji par, igralka Gwyneth Paltrow in glasbenik Chris Martin, ki imata dva otroka, 12-letno Apple in 10-letnega Mosesa, sta se pred leti "zavestno razparila", a sta ostala prijatelja, saj skupaj vzgajata otroka, ona pa je nedavno s skupinsko fotografijo na Instagramu čestitala "najboljšemu očku na svetu".



Zdaj pa je Gwyneth, ki je že tri leta v zvezi s producentom Bradom Falchukom, očitno spet pripravljena na zakon. Ima pa posebno željo, saj očitno Chrisa noče pustiti ob strani, ne glede na vse.



"Gwyneth in Chris sta si ostala blizu tudi po ločitvi, ona pa misli, da bi bilo popolno, da bi jo on oddal, ko bo spet stopila pred oltar. Ona meni, da bi bilo to popolno, da pokaže, kako blizu sta si ostala in kako ga spoštuje kot očeta njenih otrok. Hkrati pa verjame, da bi bil zelo poseben trenutek, da bi otroci videli, kako povezana sta s Chrisom," je vir zaupal reviji Closer.



Čeprav bi se marsikomu zdelo čudno, da bi imel željo, da ga pred oltar pospremi nekdanji zakonec, tega ni očitno v Gwynethinem svetu. 44-letnica je tako nedavno izjavila, da je prepričana, da "bi zanjo prestregel kroglo, čeprav ni več njegova žena". Martin trenutno hodi z igralko Annabelle Wallis, Falchuk pa menda ni najbolj prepričan, če si želi, da bi rocker igral eno ključnih vlog na njegovi poroki ...