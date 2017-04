Harrison Ford jo je odnesel brez kazni

Harrison Ford je izkušen pilot. (Foto: AP)

Kot smo poročali, je 74-letni hollywoodski igralec Harrison Ford na valentinovo med pilotiranjem lastnega zasebnega letala na kalifornijskem letališču zgrešil pristajalno stezo in skoraj trčil v potniško letalo s 116 ljudmi na krovu. Z enomotornim letalom Aviat Husky na kalifornijskem letališču John Wayne je pristal kar na letališki površini, namenjeni za premeščanje letal na vzletno-pristajalno stezo ali z nje. Zvezna uprava za letalstvo (FAA) seveda prepoveduje pristajanje na omenjeni stezi, pilote, ki to pravilo kršijo, pa lahko sankcionira tudi z odvzemom pilotske licence.



Zdaj se je medijem javil Fordov odvetnik in pojasnil, da se je FFA odločila, da igralca ne bo kaznovala: "FAA je zelo podrobno preiskala dogodek, govorila je tudi z gospodom Fordom. Nato pa so sporočili, da ga ne bodo kaznovali." Odločitev so potrdili tudi v upravi za letalstvo.



To sicer ni bil zvezdnikov prvi incident v zraku. Leta 2015 je bil namreč huje ranjen, ko je med pristajanjem vojaškega letala starodobnika v Santa Monici pristal kar na igrišču za golf, potem ko je letalu odpovedal motor.